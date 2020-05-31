2020-05-31T18:01:09+03:00
Общество

Нижегородское метро «заговорит» голосами детей 1 июня

Специальная акция будет приурочена к Международному дню защиты детей
Валерия ГРОМОВА
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В понедельник, 1 июня 2020 года, на станциях метрополитена в Нижнем Новгороде пройдет акция «Дети говорят». Она будет приурочена к Международному дню защиты детей, сообщили в пресс-службе городской администрации.

По словам сотрудников нижегородской «подземки», в течение всего первого летнего дня информационные сообщения на станциях будут озвучены детскими голосами.

Кроме того, 1 июня в местных музеях, театрах и библиотеках будут организованы специальные онлайн-проекты для маленьких нижегородцев. В социальных сетях можно будет посмотреть трансляции детских концертов, мастер-классов и конкурсов. Учреждения приготовили обширную программу: виртуальные книжные выставки, экскурсии, а Историко-архитектурный музей-заповедник приглашает детей на онлайн-экскурсию по выставке детских игрушек и дистанционный мастер-класс по городецкой росписи «Городецкий петух».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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