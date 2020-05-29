2020-05-29T20:58:26+03:00
Общество

Детские сады откроются в Дзержинске с 1 июня

Детям будут постоянно проверять температуру, а все помещения – дезинфицировать
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Решение о возобновлении работы муниципальных детских садов в Дзержинске начиная с понедельника, 1 июня 2020 года, было принято на заседании городского оперативного штаба 29 мая. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации Дзержинска.

- После перехода на первый этап послаблений уже более четырех тысяч организаций города возобновили работу в прежнем режиме – соответственно, возросла и потребность в детских садах. Поэтому мы приняли решение полностью возобновить работу детских садов с 1 июня 2020 года. Роспотребнадзор нас в этом вопросе поддержал, - подчеркнул глава города Иван Носков.

Стоит отметить, что детям перед приемом обязательно будут проводить проверку температуры, а все помещения и дверные ручки будут тщательно дезинфицироваться.

Напомним, детские сады Дзержинска работали в специальном порядке с 6 апреля – в них принимали лишь тех малышей, чьи родители продолжали ходить на работу во время всеобщего режима самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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