2020-05-29T19:23:20+03:00
Общество

Горячую воду на Автозаводе отключать не будут

В жилом фонде Автозаводского района находятся 1256 многоквартирных домов
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Горячее водоснабжение в Автозаводском районе этим летом отключать не будут – компания «Теплосети» скорректировала сроки подачи горячей воды по поручению губернатора Глеба Никитина. Об этом сообщил глава районной администрации Александр Нагин.

Напомним, летом 2019 года подача горячей воды в жилые дома и социальные объекты Автозаводского района не прекращалась. По словам руководителя ГК «Волгаэнерго» Андрея Орлихина, были разработаны технологические решения, которые позволили максимально сохранить подачу горячей воды во время проведения всех текущих и капитальных ремонтов и снизить срок полного отсутствия горячей воды в домах.

Всего в жилом фонде Автозаводского района 1256 многоквартирных домов. В них проживают около 240 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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