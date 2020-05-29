2020-05-29T15:57:18+03:00
Общество

Медалистами в 2020 году стали 564 нижегородских выпускника

Годом ранее их было всего 496 человек
Анастасия НАЗАРОВА
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Медалистами в 2020 году стали 564 выпускника нижегородских школ, что на 68 человек больше, чем годом ранее. Об этом глава городского департамента образования Елена Платонова сообщила на девятой встрече онлайн-проекта «Город на связи» Общественной палаты Нижнего Новгорода.

В свою очередь глава профильного министерства Сергей Злобин рассказал о сроках и порядке проведения ЕГЭ, а ректоры местных вузов - о механизмах подачи документов в их учебные заведения и особенностях поступления в университеты во время пандемии коронавируса.

Выяснилось, что процедура поступления в вузы в сложившейся эпидемиологической ситуации ничем не будет отличаться от той, что была в 2019 году. Изменение коснется лишь формы подачи документов на поступление. Их можно подать двумя способами: либо через портал госуслуг, либо в личном кабинете на сайте учебных заведений, куда планируется поступать. Прием документов стартует 20 июня.

Кстати, самым популярным предметом среди учащихся, поступающих в вузы в 2020 году, - русский язык. Этот предмет выбрали для сдачи 13 тысяч нижегородских выпускников.

По словам Елены Платоновой, в общей сложности в приволжской столице школу окончили 5,8 тысячи учеников.

- Выпускники полностью подготовлены к дальнейшей сдаче экзаменов и поступлению в выбранные ими учебные заведения. Сейчас учителя продолжают готовить выпускников к предстоящим экзаменам в формате онлайн-консультаций, - уточнила глава департамента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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