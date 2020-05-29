Онлайн-шоу проекта «Ярмарка – детям» пройдет на YouTube-канале Нижегородской ярмарки 1 июня

29 Май 2020 2020-05-29T14:04:39+03:00

Праздничная трансляция будет состоять из двух частей

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1 июня 2020 года в 10:00 на YouTube-канале Нижегородской ярмарки состоится онлайн-шоу проекта «Ярмарка – детям», посвященное Дню защиты детей. Праздничная трансляция будет состоять из двух частей.

В программе первого блока – развлекательное шоу для детей (0 +): веселая зарядка от сети фитнес-клубов «ФизКульт», анимационная программа (для фанатов игры «Майнкрафт», мультфильма «Тролли», фиксиков и Гарри Поттера), шоу научных экспериментов (профессор Лялюшкин научит создавать лавовую лампу дома), занимательный сюжет о безопасности от «Дети Mail.ru» и «Liza Alert», сказка от Театра музыки и песка.

Программу познавательного блока для родителей откроет авторская экскурсия по пространствам Нижегородской ярмарки от блогера Ивана Андреева @go_po_nizhnemu. Также для зрителей выступят психолог Полина Ланская – даст полезные советы для взрослых и детей. Координатор поисково-спасательного отряда «Волонтер» Сергей Шухрин проведет беседу со зрителями о безопасности, а Instagram-блогер Елена Митягина @travelblognn сравнит архивные кадры и современную ярмарку.

С первым днем лета зрителей поздравят директор спортивного комплекса «Море спорта» и актеры детского театра пантомимы «Пиано». В финале трансляции будут объявлены победители конкурсов фотографии и рисунка. Напоминаем, приём заявок на конкурсы фотографии и рисунка закрыт.

Авторы лучших работ получат подарки от партнёров проекта:

- Мягкие и развивающие игрушки от частного детского сада «Тридевятое царство»;

- Сертификаты на приемы специалистов – профессиональных докторов (консультации врачей-стоматологов, косметологов, дерматолога, офтальмолога) и клубные карты от многопрофильной медицинской клиники «Ника Спринг»;

- Букеты из леденцов от «Ирины Леденцовой»;

- Детский абонемент на месяц занятий в фитнес-клубе «ФизКульт Родионова»;

- Сертификаты на обучение и бесплатные пробные уроки от школы иностранного языка в Нижнем Новгороде «English School».

Информационные партнеры проекта: телекомпания «Волга», новостной портал «NN.RU», журнал «НН.SOBAKA.RU».

Приглашаем вас стать частью проекта «Ярмарка – детям»!