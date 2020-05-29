iGooods: доставка продуктов нижегородцам на дом

29 Май 2020 2020-05-29T13:59:01+03:00

На текущий момент в Нижнем Новгороде доставка продуктов сотрудниками сервиса осуществляется только из двух магазинов

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Во время вынужденного режима самоизоляции, когда любой выход из дома сопряжен с опасностью заражения, многие жители Нижнего Новгорода столкнулись с проблемами закупки продуктов. Но сервис iGooods запустил линию доставки продовольственных товаров из гипермаркетов АШАН и ЛЕНТА. Теперь обеспечение всей семьи продуктами не связано с риском для здоровья.

Сервис пришел в Нижний Новгород не случайно. В городе проживает почти 1,2 млн человек, высок процент людей пожилого возраста. Всем им нужны товары первой необходимости, а самостоятельно совершать покупки в период пандемии чрезвычайно сложно. Поэтому доставка из АШАНА и ЛЕНТЫ, партнеров компании iGooods, оказалась настоящей социальной помощью в трудный период.

На текущий момент в Нижнем Новгороде доставка продуктов сотрудниками сервиса осуществляется только из двух магазинов. Один из них расположен на ул. Родионова, 200 (ЛЕНТА), второй – на ул. Родионова, 187В (АШАН). Отсюда курьеры iGooods развозят заказы по всему городу. И сотрудники по доставке, и те, кто занят непосредственно сбором заказов в торговых залах, применяют в работе средства индивидуальной защиты. Клиент может заказать как обычную, так и бесконтактную доставку.

На сайте iGooods присутствуют электронные каталоги обоих магазинов. Стоимость товаров здесь аналогична ценам на товары в гипермаркетах, включая и предложения по акциям. Цена услуг курьера зависит от того, в каком городском районе проживает заказчик, но минимум составляет 199 рублей.

В настоящий момент ассортимент доступных для доставки товаров в АШАН – 12 тысяч торговых позиций, к началу лета этот объем вырастет до 30 тысяч. В гипермаркете сети ЛЕНТА уже сегодня можно выбрать продукты из 30 000 наименований. Покупки можно совершать не только посредством сайта, но и при помощи мобильного приложения сервиса iGooods.

ООО «АйГудс Системс»

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