2020-05-29T13:01:15+03:00
Общество

Нижегородские волонтеры высадили памятную аллею в сквере у дома ветерана ВОВ

В рамках акции «Палисадник победы» было благоустроено 137 дворовых территорий
Валерия ГРОМОВА
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В Нижегородской области продолжается акция «Палисадник победы», направленная на благоустройство территорий перед домами ветеранов Великой отечественной войны. За несколько недель добровольцы из НРО Всероссийского движения «Волонтеры Победы» облагородили уже 137 таких территорий, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, 28 мая 2020 года волонтеры благоустроили сквер рядом с домом Галины Чернявиной, проживающей на улице Июльских дней. По ее просьбе, рядом с памятником жителям Канавина, погибшим на фронде, было высажено 28 кустов барбариса.

- Акция «Палисадник Победы» - это еще одна возможность порадовать героев во время режима самоизоляции, выразить им нашу благодарность. Галина Васильевна часто гуляет по этой аллее около дома и очень любит цветущий барбарис. Мы с удовольствием выполнили ее желание. Позже мы благоустроим и дворовую территорию у дома ветерана, - отметила глава НРО ВОД «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина.

Работы по благоустройству проходят с соблюдением правил безопасности – все волонтеры обеспечены масками и перчатками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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