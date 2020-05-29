Профессиональным спортсменам из Нижегородской области разрешили вернуться к тренировкам с 29 мая

29 Май 2020 2020-05-29T12:03:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти Нижегородской области разрешили с 29 мая 2020 года открыть спортивные сооружения и объекты спорта, которые тренируют спортсменов высокого класса, и профессиональные спортклубы. Соответствующую правку внес в свой указ о режиме повышенной готовности губернатор Глеб Никитин.

Изначально планировалось, что учреждения смогут начать работу только на втором этапе снятия ограничений. Однако решение было принято досрочно.

- Мы понимаем, как важно для профессиональных спортсменов регулярно работать над своей физической подготовкой. Им не обойтись без специального инвентаря, который есть на площадках. Поэтому такие объекты с сегодняшнего дня начнут работать, благодаря чему профессиональные спортклубы и спортсмены высокого класса смогут продолжить тренировки, - подчеркнул Глеб Никитин.

Все противоэпидемические меры при этом должны соблюдаться – массовые тренировки остаются запрещенными, а спортсмены не могут нарушать самоизоляцию. Что касается остальных спортсменов, то для них возвращение в привычный режим пока откладывается.

- Нынешняя ситуация пока не позволяет дать возможность всем спортсменам возобновить тренировки. Дистанционно продолжат тренироваться спортсмены из детско-юношеских спортивных команд и учреждений, - добавил губернатор.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU