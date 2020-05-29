Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 29 мая 2020 года выросло до 3508 человек
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 29 мая 2020 года увеличилось до 3508 человек (это 38 % от общего числа зараженных). За прошедшие сутки выписались сразу 248 нижегородцев, переболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Как заявил глава региона Глеб Никитин, сейчас показатель заболеваемости напрямую зависит от того, что происходило две-две с половиной недели назад. Например, 10 мая было выявлено 354 случая заболевания COVID-19, а 14 мая - уже 307.
Чиновник напомнил: этого смертельно опасного заболевания довольно длительный инкубационный период, что напрямую влияет на ситуацию.
- У 40 процентов зараженных вовсе нет симптомов, они лечатся амбулаторно, - добавил Глеб Никитин. - Нам удается выявлять таких заболевших благодаря большим объемам тестирования. То, что 29 мая подтвержденных случаев больше, чем несколько дней ранее, не должно вводить в заблуждение. Отдельные такие эпизоды возможны и не свидетельствуют об общем ухудшении ситуации.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Статистика распространения коронавируса в Нижегородской области (по данным на 29 мая 2020 года):
- число заболевших выросло до 9244 человек;
- число выздоровевших выросло до 3508 человек;
- число умерших выросло до 89 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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