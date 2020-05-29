2020-05-29T11:21:26+03:00
Политика

Каринэ Кочарян: «Поправки в Конституцию гарантируют равноправие и взаимоуважение всех народов, населяющих Россию»

Заместитель председателя областной общественной организации «Нижегородская армянская община» прокомментировала поправки в Конституцию РФ
Эльвира ОСИПОВА
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Заместитель председателя областной общественной организации «Нижегородская армянская община», руководитель ансамбля «Наири» Каринэ Кочарян прокомментировала поправки в Конституцию РФ в части межнациональных отношений:

- Мы, граждане России, живем на постсоветском пространстве многонационального СССР, и нам никуда от этого не деться. Сейчас некоторые страны называют «ближним зарубежьем», но я, как в песне поется, «сделана в Советском Союзе» и не чувствую себя гражданкой никакой другой страны. Я была воспитана в духе патриотизма, для меня Россия, Российская Федерация - моя великая Родина. Точно так же я воспитываю своих учеников, своих детей. По национальности они армяне, но в сознание каждого закладывается простая, универсальная мысль: ты должен быть достойным гражданином той страны, на земле которой живешь. Не теряя при этом своей национальной идентичности, конечно. Если не знать, кто ты и откуда, не ценить свои корни – ты не сможешь оценить и ту страну, в которой живешь. Поэтому, конечно, я всецело поддерживаю поправки в части межнациональных отношений.

Крайне важно и то, что в основном законе страны планируется сделать особый акцент на защите детства. Законодательно прописанный приоритет государственной политики гарантирует детям создание условий, способствующих их всестороннему развитию, воспитанию в них основополагающих гражданских качеств. Как свидетельствует печальный опыт некоторых государств, крайне важно, чтобы информационная «мишура», порой откровенно вредная, не проникала бы в сознание подрастающего поколения. Воспитание патриотов своей родины - это серьезнейшая работа на перспективу.

Идти голосовать за внесение поправок в Конституцию нужно обязательно! Многим может казаться, что их одинокий голос – практически невидимая «капелька». Но каждый голос важен, ведь все они сливаются в единый «океан» народной воли. Участие граждан в принятии законов чрезвычайно важно: при их активной заинтересованности кирпичик за кирпичиком складывается величественное здание под названием Государство. Кстати, далеко не в каждой стране спрашивают мнение граждан относительно поправок в Конституцию.

Это уникальная ситуация, когда люди, населяющие страну, могут скорректировать Основной закон так, как считают нужным, и фактически собственными руками заложить фундамент дальнейшего развития. На мой взгляд, вносимые в Конституцию РФ поправки усиливают гарантии безопасности граждан, конкретизируют и закрепляют жизненно необходимые права населения, равноправие и взаимоуважение всех национальностей, проживающих на территории России. Поэтому такие законы, сплачивающие и объединяющие граждан великой страны, необходимо принимать всенародно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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