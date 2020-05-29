Резкое похолодание ожидается в Нижегородской области в выходные
Последние несколько дней в Нижегородской области выдались по-настоящему весенними и достаточно теплыми. Никаких осадков – только солнце и слабый ветерок. Но счастье было недолгим - синоптики обещают резкую смену температуры в ближайшие выходные.
Суббота, 30 мая, будет жаркой. С самого утра воздух прогреется до +23 градусов, а после обеда столбики термометров поднимутся до +26. В течение всего дня небо будет облачным с прояснениями, а ветер – восточным. Ближе к ночи возможны небольшие дожди.
А вот в воскресенье, 31 мая, придет резкое похолодание. В первой половине дня на регион обрушатся дожди и порывистый северо-западный ветер со скоростью до семи метров в секунду. Днем синоптики прогнозируют не выше +11 градусов, а ночью – до +8.
Такой прохладной будут и первые дни июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU