Девятиклассник на питбайке погиб в жутком ДТП в Кстове
Жуткое дорожно-транспортное происшествие случилось 26 мая 2020 года в городе Кстово Нижегородской области. Юный школьник на мотоцикле, пригодном для мотокросса, не убедился в безопасности во время обгона.
Как сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону, трагедия случилась рядом с домом №7 на улице Котовского около трех часов дня. Учащийся девятого класса обгонял «Мерседес» на своем питбайке, однако не справился с управлением и задел иномарку. После этого мотоцикл отбросило в световую опору.
С какой скоростью двигалось транспортное средство - не уточняется. Однако столкновение со столбом было настолько сильным, что 16-летний молодой человек погиб на месте происшествия еще до приезда скорой. Его не спас даже мотошлем.
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ИСТОЧНИК KP.RU