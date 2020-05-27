2020-05-27T08:34:50+03:00
Общество

Пятый «Валдай» спустили на воду в Нижегородской области

Суда отправятся в рейсы сразу после снятия ограничений по коронавирусу
Юлия ИСАЕВА
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Фото: пресс-служба правительства Нижегородской областиФото: пресс-служба правительства Нижегородской области
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Во вторник, 26 мая 2020 года, в Нижегородской области было спущено на воду пятое судно на подводных крыльях «Валдай». Планируется, что перевозки будут возобновлены сразу после того, как будут сняты ограничения по коронавирусу, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павла Саватеева, за прошлый год «Валдай» перевез более четырех тысяч человек. Власти уже проработали порядка 10 маршрутов, по которым могут курсировать суда.

- В первую очередь планируем возобновить уже проверенные направления — до Городца и Макарьева, а также создать мультимодальный маршрут от аэропорта до центра Нижнего Новгорода, - подчеркнул Саватеев.

При этом уточняется, что пассажиров из аэропорта сначала будут привозить на Южный причал на специальных шатлах, а оттуда уже в центр.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Вместительность «Валдая 45Р» - 45 пассажиров и два члена экипажа. Судно может разгоняться до 75 километров в час и плавать на расстояния до 550 километров. В настоящий момент построены уже восемь «Валдаев», еще три – в процессе.

В прошлом году судна на воздушной подушке перевозили из Нижнего Новгорода до Городца и Макарьева и обратно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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