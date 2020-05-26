2020-05-26T20:30:55+03:00
Происшествия

ЕСПЧ присудил нижегородской пенсионерке компенсацию в 5 тысяч евро

Женщина пострадала от полицейского насилия в 2007 году
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Европейский суд по правам человека присудил компенсацию в размере пяти тысяч евро нижегородской пенсионерке, которая была грубо задержана полицейскими перед оппозиционной акцией в 2007 году. Об этом сообщает МРОО «Комитет против пыток».

Отмечается, что на саму несогласованную акцию пожилая женщина в тот мартовский день даже не попала – ее задержали по пути и поместили в УАЗ. Пенсионерка пыталась сопротивляться задержанию, которое она считала незаконным, и расставляла руки и ноги, мешая действиям сотрудников полиции. В итоге ей вывернули руки и ударили в область спины, чтобы протолкнуть в автомобиль. Четыре часа женщине пришлось провести в машине, а затем ее поместили в подвал без еды, воды и туалета. Пенсионерке стало плохо, ей даже потребовалась госпитализация.

Много лет пожилая женщина обращалась в следственные органы, однако ей каждый раз отказывали в возбуждении уголовного дела. И лишь теперь, более 12 лет спустя, ЕСПЧ вынес решение в ее пользу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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