Алексей Мозалев назначен заместителем министра здравоохранения Нижегородской области
Алексей Мозалев стал заместителем министра здравоохранения Нижегородской области. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил региональный министр здравоохранения, заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов.
- Я несколько лет работал с Алексеем Мозалевым в системе здравоохранения города Москвы. Мы вместе прошли «школу» управления и не боялись самых сложных, порой безысходных вопросов. Алексей Станиславович всегда очень ответственно подходил к любым задачам – от клинических разборов истории болезни до системного выстраивания маршрутизации, - отметил Давид Мелик-Гусейнов.
СПРАВКА «КП»:
Алексей Мозалев окончил Военно-медицинскую академию имени Кирова по специальности «анестезиолог-реаниматолог» и «организатор здравоохранения». Работал на скорой помощи, также имеет опыт работы на руководящих постах регионального здравоохранения. Кандидат медицинских наук.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU