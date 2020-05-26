Алексей Мозалев назначен заместителем министра здравоохранения Нижегородской области

26 Май 2020 2020-05-26T20:15:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Алексей Мозалев стал заместителем министра здравоохранения Нижегородской области. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил региональный министр здравоохранения, заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов.

- Я несколько лет работал с Алексеем Мозалевым в системе здравоохранения города Москвы. Мы вместе прошли «школу» управления и не боялись самых сложных, порой безысходных вопросов. Алексей Станиславович всегда очень ответственно подходил к любым задачам – от клинических разборов истории болезни до системного выстраивания маршрутизации, - отметил Давид Мелик-Гусейнов.

СПРАВКА «КП»:

Алексей Мозалев окончил Военно-медицинскую академию имени Кирова по специальности «анестезиолог-реаниматолог» и «организатор здравоохранения». Работал на скорой помощи, также имеет опыт работы на руководящих постах регионального здравоохранения. Кандидат медицинских наук.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU