2020-05-26T20:15:01+03:00
Общество

Алексей Мозалев назначен заместителем министра здравоохранения Нижегородской области

Об этом сообщил замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

Алексей Мозалев стал заместителем министра здравоохранения Нижегородской области. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил региональный министр здравоохранения, заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов.

- Я несколько лет работал с Алексеем Мозалевым в системе здравоохранения города Москвы. Мы вместе прошли «школу» управления и не боялись самых сложных, порой безысходных вопросов. Алексей Станиславович всегда очень ответственно подходил к любым задачам – от клинических разборов истории болезни до системного выстраивания маршрутизации, - отметил Давид Мелик-Гусейнов.

СПРАВКА «КП»:

Алексей Мозалев окончил Военно-медицинскую академию имени Кирова по специальности «анестезиолог-реаниматолог» и «организатор здравоохранения». Работал на скорой помощи, также имеет опыт работы на руководящих постах регионального здравоохранения. Кандидат медицинских наук.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Карантин снят еще в одном населенном пункте Нижегородской области
ЕСПЧ присудил нижегородской пенсионерке компенсацию в 5 тысяч евро
Алексей Мозалев назначен заместителем министра здравоохранения Нижегородской области
Глеб Никитин рассказал, когда виделся с заболевшим коронавирусом Павлом Солодким
Тело 22-летнего жителя поселка Воскресенское обнаружили на дереве в лесу
Сотрудники поликлиники №31 заразились коронавирусом в Нижнем Новгороде
Нижегородским ресторанам и отелям с лицензией на подакцизные товары все же окажут господдержку
НПАТ готов обслуживать семь отмененных частных маршрутов
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 26 мая 2020 года: Сормовский район обогнал Нижегородский по количеству зараженных
Евгений Семенов: «Общественный мониторинг обеспечит легитимность голосования за поправки в Конституцию»
Депутат из Шаранги пойдет под суд за фиктивное трудоустройство мужа
Более полутора тысяч машин было проверено на въезде в Нижегородскую область за последние сутки
Дорожные знаки появятся у 36 образовательных учреждений Нижнего Новгорода в этом году
Порядка 940 обращений от нижегородцев поступило в Центр управления регионом за минувшую неделю
Почти 190 нижегородцев сдали анализы на COVID-19
Часть улицы Павла Мочалова перекроют для движения на две недели
Волонтеры начали готовиться к 800-летию Нижнего Новгорода
Экс-мэр Нижнего Новгорода назначен зампредом госкомиссии по Арктике
Глеб Никитин поздравил нижегородских бизнесменов с Днем российского предпринимателя
10 заявок представит на конкурс «Малые города и исторические поселения» 2021 года Нижегородская область
Только 5% проверенных нижегородцев выходят из дома без QR-кода
Нижегородские медицинские авиабригады эвакуировали 128 пациентов с начала года
Ринат Умяров: «Поправки в Конституцию позволят сохранить языковое и этнокультурное многообразие народов России»
Нижегородских выпускников поздравил с окончанием школы Глеб Никитин