2020-05-26T16:38:29+03:00
Общество

НПАТ готов обслуживать семь отмененных частных маршрутов

Напомним, ранее муниципальные автобусы уже заменили на дорогах маршрутки Т-71 и Т-92
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

МП «Нижегородпассажиравтотранс» рассматривает возможность подачи заявок на обслуживание отмененных частных маршрутов. Об этом со ссылкой на предприятие сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, ранее было прекращено движение сразу нескольких маршруток: Т-4, Т-14, Т-39, Т-50, Т-63, Т-71, Т-79, Т-89 и Т-92. Затем были временно восстановлены два самых популярных из этих маршрутов – Т-71 и Т-92, и свидетельства сроком на 180 дней на осуществление перевозок по этим маршрутам были выданы МП «НПАТ». Сейчас на этих маршрутах работают муниципальные автобусы, там установлены тарифы 28 рублей при наличном расчете и 26 рублей при безналичном расчете, а также «пересадочные» тарифы на 60 и 90 минут.

В МП «НПАТ» также отметили, что для удобства нижегородцев были также усилены маршруты, дублировавшие часть отмененных частных маршруток.

Напомним, в режиме самоизоляции работа городского общественного транспорта была организована по расписанию выходного дня. Теперь же транспортные предприятия постепенно возвращаются к прежнему графику.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глеб Никитин рассказал, когда виделся с заболевшим коронавирусом Павлом Солодким
Тело 22-летнего жителя поселка Воскресенское обнаружили на дереве в лесу
Сотрудники поликлиники №31 заразились коронавирусом в Нижнем Новгороде
Нижегородским ресторанам и отелям с лицензией на подакцизные товары все же окажут господдержку
НПАТ готов обслуживать семь отмененных частных маршрутов
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 26 мая 2020 года: Сормовский район обогнал Нижегородский по количеству зараженных
Евгений Семенов: «Общественный мониторинг обеспечит легитимность голосования за поправки в Конституцию»
Депутат из Шаранги пойдет под суд за фиктивное трудоустройство мужа
Более полутора тысяч машин было проверено на въезде в Нижегородскую область за последние сутки
Дорожные знаки появятся у 36 образовательных учреждений Нижнего Новгорода в этом году
Порядка 940 обращений от нижегородцев поступило в Центр управления регионом за минувшую неделю
Почти 190 нижегородцев сдали анализы на COVID-19
Часть улицы Павла Мочалова перекроют для движения на две недели
Волонтеры начали готовиться к 800-летию Нижнего Новгорода
Экс-мэр Нижнего Новгорода назначен зампредом госкомиссии по Арктике
Глеб Никитин поздравил нижегородских бизнесменов с Днем российского предпринимателя
10 заявок представит на конкурс «Малые города и исторические поселения» 2021 года Нижегородская область
Только 5% проверенных нижегородцев выходят из дома без QR-кода
Нижегородские медицинские авиабригады эвакуировали 128 пациентов с начала года
Ринат Умяров: «Поправки в Конституцию позволят сохранить языковое и этнокультурное многообразие народов России»
Нижегородских выпускников поздравил с окончанием школы Глеб Никитин