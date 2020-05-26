НПАТ готов обслуживать семь отмененных частных маршрутов

26 Май 2020 2020-05-26T16:38:29+03:00

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МП «Нижегородпассажиравтотранс» рассматривает возможность подачи заявок на обслуживание отмененных частных маршрутов. Об этом со ссылкой на предприятие сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, ранее было прекращено движение сразу нескольких маршруток: Т-4, Т-14, Т-39, Т-50, Т-63, Т-71, Т-79, Т-89 и Т-92. Затем были временно восстановлены два самых популярных из этих маршрутов – Т-71 и Т-92, и свидетельства сроком на 180 дней на осуществление перевозок по этим маршрутам были выданы МП «НПАТ». Сейчас на этих маршрутах работают муниципальные автобусы, там установлены тарифы 28 рублей при наличном расчете и 26 рублей при безналичном расчете, а также «пересадочные» тарифы на 60 и 90 минут.

В МП «НПАТ» также отметили, что для удобства нижегородцев были также усилены маршруты, дублировавшие часть отмененных частных маршруток.

Напомним, в режиме самоизоляции работа городского общественного транспорта была организована по расписанию выходного дня. Теперь же транспортные предприятия постепенно возвращаются к прежнему графику.

ИСТОЧНИК KP.RU