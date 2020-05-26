2020-05-26T12:21:06+03:00
Политика

Евгений Семенов: «Общественный мониторинг обеспечит легитимность голосования за поправки в Конституцию»

Валерия ГРОМОВА
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25 мая в Общественной палате Нижегородской области при участии Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» состоялся круглый стол в формате видеоконференции «Общественное наблюдение как инструмент легитимации Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ: инновации и технологии в условиях ограничительных мер».

Участники обсудили подготовку общественного наблюдения за голосованием. В мероприятии принял участие руководитель Ситуационного центра по мониторингу избирательных прав граждан Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, доцент Евгений Семенов.

- Впервые институт общественного наблюдения, работу которого поручено координировать Общественной палате РФ и региональным Общественным палатам, заработал в марте 2018 года - на выборах Президента России. Тогда мы смогли организовать работу 2200 наблюдателей в Нижегородской области. На тот момент нам казалось, что эта цифра очень большая, но сегодня мы сформировали пул уже из 13 317 наблюдателей, и это является серьезной гарантий обеспечения прозрачности процедуры Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Институт общественных наблюдателей достаточно молод, но он себя уже зарекомендовал, и оценивать его эффективность можно по трём критериям.

Во-первых, количество наблюдателей: чем больше людей включены в этот процесс, тем выше прозрачность процесса. Большим количеством людей невозможно манипулировать. Второй критерий – цифровизация публичных политических и общественных процессов. Использование современных информационно-коммуникативных технологий в ходе наблюдения за голосованием граждан также значительно повышает легитимность процесса. Наконец, третий критерий – это разнообразие представительства общественных наблюдателей. Сегодня в состав общественных наблюдателей включены представители разных общественных, профессиональных, политических организаций. Это люди, стоящие на разных мировоззренческих, идеологических и ценностных платформах, и ими практически невозможно манипулировать. Всё это даёт нам основания полагать, что процедура голосования пройдет открыто, гласно, и именно общественный мониторинг обеспечит легитимность и процесса, и результата голосования, - считает Евгений Семенов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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