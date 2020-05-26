Депутат из Шаранги пойдет под суд за фиктивное трудоустройство мужа

26 Май 2020 2020-05-26T12:18:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Шарангская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 51-летней местной жительницы, которая обвиняется по статье «Служебный подлог» УК РФ. Как сообщает пресс-служба ведомства по Нижегородской области, женщина в течение нескольких лет фиктивно трудоустраивала своего мужа на работу.

В ходе расследования правоохранительные органы выяснили, что с июня 2017 года по февраль 2020 года, когда обвиняемая занимала должность заведующей сельского Дома культуры и одновременно являлась депутатом одного из сельсоветов, она оформляла фиктивные документы на своего мужа. Якобы он тоже трудился в Доме культуры.

На работу мужчина не выходил, и ему зачислялся ложный трудовой стаж.

Санкция соответствующей статьи уголовного кодекса предусматривает максимальное наказание за такое преступление в виде двух лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU