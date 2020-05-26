2020-05-26T12:18:27+03:00
Происшествия

Депутат из Шаранги пойдет под суд за фиктивное трудоустройство мужа

Женщина оформила супруга на должность в местный Дом культуры
Валерия ГРОМОВА
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Шарангская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 51-летней местной жительницы, которая обвиняется по статье «Служебный подлог» УК РФ. Как сообщает пресс-служба ведомства по Нижегородской области, женщина в течение нескольких лет фиктивно трудоустраивала своего мужа на работу.

В ходе расследования правоохранительные органы выяснили, что с июня 2017 года по февраль 2020 года, когда обвиняемая занимала должность заведующей сельского Дома культуры и одновременно являлась депутатом одного из сельсоветов, она оформляла фиктивные документы на своего мужа. Якобы он тоже трудился в Доме культуры.

На работу мужчина не выходил, и ему зачислялся ложный трудовой стаж.

Санкция соответствующей статьи уголовного кодекса предусматривает максимальное наказание за такое преступление в виде двух лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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