Экс-мэр Нижнего Новгорода назначен зампредом госкомиссии по Арктике

25 Май 2020 2020-05-25T21:24:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Экс-мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов стал заместителем председателя комиссии по вопросам развития Арктики. Информация о составе государственной комиссии содержится в обновленном распоряжении правительства №1363 от 22 мая, опубликованном на сайте кабинета министров.

Как следует из документа, Владимир Панов, который является спецпредставителем ГК «Росатом» по вопросам развития Арктики, теперь числится заместителем вице-премьера Юрия Трутнева, который возглавляет комиссию.

Напомним, 6 мая городская дума Нижнего Новгорода приняла досрочную отставку главы города Владимира Панова, который перешел на другую работу. 39 депутатов проголосовали за такое решение, один был против и один воздержался.

В ходе онлайн-заседания гордумы губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил Владимира Панова за работу. Он отметил, что вместе они провели важнейшие мероприятия, такие как выборы президента России и Чемпионат мира по футболу 2018 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU