Глеб Никитин поздравил нижегородских бизнесменов с Днем российского предпринимателя

25 Май 2020 2020-05-25T20:46:11+03:00

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С Днем российского предпринимателя поздравил представителей нижегородского бизнес-сообщества губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он отметил, что их сфера деятельности является одной из ключевых для региона. Именно предприниматели занимаются созданием новых рабочих мест, платят налоги и внедряют новшества, изменяя жизнь к лучшему.

- Вы умеете брать на себя ответственность, проявлять решимость, двигаться к намеченной цели, грамотно рассчитывая свои силы и ресурсы. В отрасли работают сотни тысяч людей. По показателям развития малого и среднего бизнеса Нижегородская область стабильно занимает одно из первых мест в стране, - отметил Глеб Никитин. - Не раз убеждался, что нижегородские предприниматели – это талантливые и неравнодушные люди, готовые всеми силами отстаивать интересы своего дела.

Губернатор также отметил, что малому и среднему бизнесу пришлось столкнуться с серьезным вызовом – распространением коронавируса. Он заверил, что сейчас ведется поиск возможностей, которые позволят предпринимателям возобновить работу в условиях ограничений, сохранить бизнес и коллективы.

- Надеюсь, что совместными усилиями мы сможем преодолеть эти трудности. Спасибо вам за неравнодушие и стремление двигаться вперед! Искренне желаю вам сил, терпения, здоровья, удачи и счастья! - пожелал бизнесменам Глеб Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU