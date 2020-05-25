Нижегородские медицинские авиабригады эвакуировали 128 пациентов с начала года

25 Май 2020 2020-05-25T19:13:36+03:00

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132 вылета выполнили медицинские авиабригады Нижегородской области с начала года. За это время они эвакуировали 128 пациентов, включая 9 детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как отметил и.о. главврача Нижегородского территориального центра медицины катастроф Михаил Созонов, в современной системе здравоохранения трудится более 560 тысяч специалистов. Особое место в ней отводится сети центров медицины катастроф. В Нижегородском территориальном центре действует авиамедицинское подразделение, оказывающее экстренную и плановую медицинскую эвакуацию жителей из районов региона.

Михаил Сазонов отметил, что ежедневно медики напряженно работают с больными коронавирусной инфекцией. При этом без внимания не остаются пациенты с различными острыми патологиями.

- Например, острый инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, травмы различной этиологии и другие заболевания, требуют лечения в специализированных стационарах Нижнего Новгорода. Наша задача - доставить таких пациентов из районов области в самые кратчайшие сроки, - рассказал и.о. главврача.

Для безопасности авиабригад усилен режим дезинфекции, все они обеспечены средствами индивидуальной защиты. За членами летно-технического состава внимательно наблюдают, проводят тест-контроль на наличие возбудителя COVID-19.

Хотя эвакуировать пациентов с коронавирусом еще не приходилось, уже разработан порядок действий бригад летно-технического состава авиакомпании в случае необходимости. Проведены необходимые тренировки, продумана дезинфекция воздушного судна на случай, если такую эвакуацию придется выполнять.

Сегодня вертолетные площадки есть в 15 населенных пунктах Нижегородской области. Они позволяют доставлять пациента от медорганизации до вертолетной площадки за 15 минут. На пяти из них ОАО «Русские вертолетные системы» установил светосигнальное оборудование, благодаря чему посадка возможна ночью.

Напомним, «Стратегия развития санитарной авиации в Нижегородской области до 2024 года» утверждена постановлением правительства региона. Она предполагает строительство 54 вертолетных площадок при государственных медучреждениях области. Сейчас уточняются и согласовываются места строительства вертолетных площадок, а также разрабатывается проектно-сметная документация.

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ИСТОЧНИК KP.RU