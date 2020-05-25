2020-05-25T18:38:53+03:00
Общество

Ринат Умяров: «Поправки в Конституцию позволят сохранить языковое и этнокультурное многообразие народов России»

Республики, входящие в состав России, смогут установить собственный государственный язык
Елена КАРАЛ
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Поправки в действующую Конституцию РФ имеют большое значение, так как касаются межнациональных отношений. Об этом заявил член Общественной палаты Нижнего Новгорода, председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений Ринат Умяров.

В частности статья 68 Конституции РФ закрепит статус русского языка не только как государственного, но и как языка государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов России.

При этом республики, которые входят в состав государства будут правомочны установить собственный государственный язык, что сделает возможным сохранение этнокультурного и языкового многообразия.

Обновленная Конституция будет подчеркивать единство и равноправие всех народов, проживающих на территории России:

- Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития», «государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия, - перечисляет содержание поправки Ринат Умяров.

При этом он считает необходимым конкретизировать, кто получил право устанавливать свой государственный язык.

- Во многих республиках с государственным русским языком имеются муниципальные образования, в которых компактно проживают носители других языков. И для них это очень значимый вопрос, - подчеркнул Ринат Умяров. - Также важно, чтобы для носителей национального языка был расширен список школьных предметов, которые дети будут изучать именно на родном языке.

Председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений подчеркнул, что поправки, предполагающие сохранение и развитие языков народов, предлагаются впервые. Это дает уверенность в том, что родные языки удастся сохранить, они смогут развиваться, изучаться и передаваться будущим поколениям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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