Нижегородских выпускников поздравил с окончанием школы Глеб Никитин

25 Май 2020 2020-05-25T18:10:50+03:00

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Нижегородских выпускников поздравил с окончанием школы глава региона Глеб Никитин. Он пожелал им успехов в экзаменах, отметив, что сейчас человечество переживает необычный период. С одной стороны он является крайне сложным, а другой – таит новые возможности, отметил губернатор.

- Финальный отрезок школы и для вас, и для учителей прошел в абсолютно новых условиях. Такого не было и, надеюсь, больше не будет. К сожалению, сейчас нельзя провести выпускной в традиционном формате, как хотелось бы, встретить рассвет новой жизни плечом к плечу со своими однокашниками. Но вы все равно запомните это время. Уверен, что когда-то, собирая своих детей или внуков на «последний звонок», вы будете рассказывать им о весне 2020 года. Такое не забывается, - сказал Глеб Никитин.

Губернатор также отметил, что его дед был вынужден бросить школу, встать к станку и проработать на заводе всю Великую Отечественную войну. Он заканчивал школу, готовясь к экзаменам по ночам, будучи семейным человеком.

- Сам я завершал учёбу в 1994 году. Мой последний учебный год начинался под звуки выстрелов по Белому дому. Хочу сказать, что простых времен не бывает. Все находится в ваших руках, концентрируйтесь и добивайтесь своего несмотря ни на что, - подчеркнул глава региона.

Поздравили школьников с финалом учебного года заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов и министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин. К поздравлениям присоединились члены правительства, руководители школ, а также преподаватели и родители.

25 мая с 14:00 до 21:10 в Нижегородской области проходит онлайн-фестиваль «Рассвет» для выпускников региона. Он организован для 14500 выпускников и позволил будущим абитуриентам посетить неформатный «День открытых дверей нижегородских вузов». В рамках фестиваля они смогли узнать о самых востребованных профессиях будущего от специалистов из «Сколково».

Фестиваль «Рассвет» уже объединил около 100 000 участников. Вечерняя программа мероприятия включат в себя онлайн-дискотеку и выступления известных ди-джеев. Ознакомиться с программой фестиваля можно в сообществе «Молодежь Нижегородской области» соцсети «ВКонтакте».

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ИСТОЧНИК KP.RU