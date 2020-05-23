2020-05-23T21:08:34+03:00
Общество

В Арзамасе построят ФОК открытого типа

Его строительство планируется завершить уже этой осенью
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В 2020 году в Арзамасе планируется построить ФОК открытого типа. Он будет построен в рамках проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Одним из приоритетных целей этого национального проекта является массовое привлечение нижегородцев к занятиям спорта, - напомнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – В условиях нынешних ограничений, введенных из-за коронавируса, заниматься спортом нижегородцы могут с помощью онлайн-мероприятий. Но, надеюсь, в скором времени ситуация наладится. И тогда мы сможем вернуться к открытию спортивных сооружений.

В эксплуатацию этот объект планируется ввести уже этой осенью. Здесь все желающие смогут заняться легкой атлетикой, футболом, хоккеем, бадминтоном и функциональным тренингом. При этом все занятия будут абсолютно бесплатными.

Напомним, в прошлом году в рамках этого национального проекта в Нижегородской области было закуплено оборудование для футбольного поля с искусственным покрытием и системой подогрева для школы олимпийского резерва № 8 в Нижнем Новгороде и оборудование для ФОКа в Бутурлине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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