В Нижнем Новгороде пропала 19-летняя Алена Мыльникова

23 Май 2020 2020-05-23T18:45:19+03:00

Она ушла из дома еще 30 апреля и до сих пор не вернулась

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В Нижнем Новгороде продолжаются поиски 19-летней Алены Мыльниковой – она ушла их дома на улице Люкина еще 30 апреля и до сих пор не вернулась. Об этом сообщается на сайте поисково-спасательной группы «Рысь».

- Девушка ушла из дома около двух часов дня 30 апреля, - говорится в сообщении. – В момент исчезновения она была одета в светло-зеленую куртку, синие джинсы, белые кроссовки.

Приметы: девушка среднего телосложения, рост 165 сантиметров, волосы темно-русые кудрявые. Особые приметы – отсутствуют два передних зуба.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят позвонить по телефону 8 (831) 28-3-200 или 102. Родные и близкие девушки будут благодарны за любую информацию.

Напомним, ранее в Нижегородской области велись поиски 38-летнего Алексея Куренкова, который пропал в селе Стрелка Вадского района. Он ушел из дома 20 мая, а был найден 21 мая 2020 года. Где он находился все это время, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU