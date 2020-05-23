2020-05-23T18:18:02+03:00
Общество

За сутки на пунктах въездного контроля в Нижегородскую область проверили 1,2 тысячи автомобилей

За период с 10 апреля с нижегородцами было проведено свыше 98 тысяч профилактических бесед
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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За последние сутки на нижегородских пунктах въездного контроля проверили 1 233 автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- За период с 10 апреля по 22 мая сотрудники правоохранительных органов и уполномоченные должностные лица провели с нижегородцами 98 тысяч профилактических бесед, - говорится в сообщении. – Жителям города разъясняли опасность нарушения режима самоизоляции. Одновременно с этим в регионе было составлено свыше 9 тысяч протоколов отношении нарушителей этого режима.

Напомним, сейчас Нижегородская область находится на первом этапе снятия ограничений. В соответствии с указом губернатора, на этом этапе разрешается работа магазинов площадью до 400 квадратных метров с отдельным уличным входом. При этом в них должны быть закрыты примерочные зоны, а одновременное число покупателей не должно превышать одного человека на 4 квадратных метра.

Вместе с тем радиус прогулки увеличен до одного километра, а ее продолжительность – до двух часов. Кроме того, стали возможны занятия спортом на открытом воздухе. Главное, наличие спортивной экипировки и соблюдение дистанции не менее пяти метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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