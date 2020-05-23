2020-05-23T17:05:40+03:00
Общество

Нижегородские центры занятости проведут «горячие линии» для нижегородцев

Свои вопросы специалистам можно задать с 25 мая по 14 июня
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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С 25 мая по 14 июня с 8:00 до 20:00 в Нижегородской области будут организованы горячие телефонные линии, организованные при участии районных центров занятости. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

- В рамках организованной горячей линии нижегородцам расскажут о подаче документов через портал «Работа в России», - говорится в сообщении. – Также нижегородцы смогут получить консультации об изменениях в законодательстве о занятости населения. В том числе нижегородцам расскажут об увеличении пособия по безработице, компенсационных выплатах безработным, а также назначении максимального пособия по безработице всем, кто потерял работу после 1 марта 2020 года.

Свои вопросы нижегородцы могут задать по телефону 8 (831) 234-07-27. Что касается телефонов районных отделов и центров занятости населения, то их можно посмотреть на официальном сайте (czn.nnov.ru) и интерактивном портале (zan.nnov.ru) службы занятости населения Нижегородской области.

Напомним, сейчас в Нижегородской области разработан целый ряд региональных мер поддержки для бизнеса и работающих граждан, а также для тех нижегородцев, кто остался без работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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