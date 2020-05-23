В Нижегородской области подешевели говядина, куриное мясо и яйца
За последнюю неделю в Нижегородской области подешевели говядина, куриное мяса и яйца. Об этом сообщает региональное министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.
- За период с 12 по 18 мая цена на говядину в Нижегородской области снизилась на 0,3%, - говорится в сообщении. – Одновременно с этим куриное мясо подешевело на 1%, а куриные яйца – на 3,3%. Также за этот же период снизились цены на сливочное масло, муку и сахар.
Впрочем, на некоторые товары цены на этой неделе наоборот выросли. К примеру, крупы и баранина подорожали на 1,4%.
Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал важную роль регионального управления антимонопольной службы в контроле за ценами на товары первой необходимости
- Цены на эти товары должны быть адекватными, - призвал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Необоснованное завышение цен недопустимо.
К слову, сейчас стоимость условного продуктового набора в Нижегородской области на 5,6% ниже среднероссийских показателей.
ИСТОЧНИК KP.RU