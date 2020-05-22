Два нижегородских школьника получат персональную стипендию президента РФ

22 Май 2020 2020-05-22T19:59:00+03:00

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Учащиеся школ Приокского района Нижнего Новгорода получат персональную стипендию президента РФ, став призерами всероссийской олимпиады школьников.

Как рассказал глава районной администрации Михаил Шатилов, вообще участниками заключительного этапа школьной олимпиады стали три ученика местных школ (такое впервые с 2013 года). Однако стипендию получат только двое - ученик школы № 45 Николай Николаев и ученица школы № 134 Юлия Мозохина.

В районном управлении образования пояснили, что из-за пандемии коронавируса победители регионального этапа олимпиады, оканчивающие школу в 2020 году и набравшие столько баллов, сколько надо для участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады, были автоматически признаны призерами. Добавим, что Николай Николаев побелил на региональном этапе по биологии, а Юлия Мозохина - по английскому языку.

А МЕЖДУ ТЕМ

Ученица девятого класса школы № 11 Мария Крамкова, которая также заняла первое место на региональном этапе олимпиады по русскому языку, будет бороться за победу во всероссийском этапе уже в 2021 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU