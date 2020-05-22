2020-05-22T18:08:18+03:00
Спорт

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа появится в Арзамасе

Завершить строительство объекта в рамках нацпроекта «Демография» планируется осенью 2020 года
Анастасия НАЗАРОВА
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Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа собираются построить в Арзамасе к осени 2020 года. Объект вошел в проект «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография», сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

При этом глава региона Глеб Никитин подчеркнул, что во время пандемии коронавируса нижегородцам приходится поддерживать форму дома, однако в скором времени нам понадобятся новые спортивные объекты.

По словам министра спорта Нижегородской области Артема Ефремова, в новом физкультурно-оздоровительном комплексе, который появится в Арзамасе, любой сможет заняться легкой атлетикой и функциональным тренингом, поиграть в футбол, хоккей и бадминтон. Чиновник уточнил, что посещение ФОКа будет бесплатным.

- Спорт должен быть доступен для каждого! - заявил министр.

КСТАТИ

В 2019 году в рамках нацпроекта «Демография» Нижегородская область купила комплект оборудования для ФОКа в Бутурлине, оборудование для футбольного поля с искусственным покрытием для школы олимпийского резерва № 8 в столице Приволжья, а также три машины для заливки льда и 16 спортивных уличных площадок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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