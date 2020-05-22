2020-05-22T16:30:32+03:00
Общество

У телекомпании «Волга» появилось свое мобильное приложение

В нем круглосуточно можно смотреть прямой эфир и узнавать главные новости Нижегородской области
Анастасия НАЗАРОВА
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У нижегородской телекомпании «Волга» теперь есть собственное мобильное приложение, в котором можно в режиме 24/7 смотреть прямой эфир, узнавать главные новости региона и следить за актуальной телепрограммой. Вдобавок ко всему, пользуясь приложением, зрители могут присылать информацию и отправлять видео в разделе «Мобильный репортер». Отправить данные по электронной почте или через мессенджер WhatsApp - решать самим зрителям. Приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play.

- Для нас особенно важно, чтобы любой нижегородец и жители других регионов могли получить доступ к нашему контенту в любое время в любом месте. Запуск мобильного приложения - важнейший шаг в этом направлении, - заявил гендиректор «Волги» Руслан Станчев.

Добавим, что приложение появилось во многом благодаря сотрудничеству телекомпании в статусе обязательного общедоступного телеканала Нижегородской области с Национальной ассоциацией телерадиовещателей России.

Как рассказал технический директор «Волги» Андрей Шебаршин, в планах - модернизация мобильного приложения совместно с разработчиками. Причем выполняться эта работа будет с учетом пожеланий телезрителей и пользователей приложения.

- Поэтому очень надеемся на конструктивную обратную связь, особенно на этапе запуска, - уточнил специалист.

Напомним, когда-то «Волга» была первой в России региональной телекомпанией, которая освоила интерактивные технологии. А с запуском мобильного приложения телекомпания подчеркивает стремление быть современным, соответствовать духу нового времени.

По словам руководителя информационного вещания «Волги», автора и ведущего программы «Послесловие» Александра Резонтова, телекомпания всегда отличалась наличием обратной связи со зрителями. С появлением специального приложения зрители могут оставаться на связи с телеканалом, находясь в любой точке планеты, где ловит интернет.

- Будем стараться быть интересными и полезными зрителям - теперь еще и в мобильном приложении, - пообещал академик Российского телевидения.

КСТАТИ

Приложение телекомпании «Волга» для смартфонов бесплатное. Также не взимается плата и за его использование. Оставить отзыв или оценку можно в магазине приложений либо связавшись с редакцией через группы в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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