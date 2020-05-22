Водолазы обследовали три пляжные зоны Сормовского района

22 Май 2020 2020-05-22T15:51:02+03:00

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Местные власти продолжают ликвидировать незаконные свалки в Сормовском районе. Так, 19 и 21 мая специалисты управления по делами ГО И ЧС при обследовании акватории Светлоярского, Пестичного и Лунского озер собрали около шести кубических метров мусора.

Как рассказали в пресс-службе районной администрации, ничего необычного водолазы не обнаружили. С их слов, находки были, в общем-то стандартные: пластиковые пакеты, бутылки, посуда и покрышки.

Добавим, что в рамках месячника по благоустройству на территории Сормовского района удалось убрать 77 нелегальных свалок, а также вывезти 15,4 тысячи кубических метров мусора. Площадь очищенных от мусора газонов Сормова составила четыре миллиона квадратных метров. Вместе с тем посажено 150 молодых деревьев и кустарников.

В администрации уточнили, что останавливаться на достигнутом не собираются.

- Мы продолжим работу по благоустройству района, - заявили в муниципалитете.

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ИСТОЧНИК KP.RU