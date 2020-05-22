Зазевавшийся машинист сбил человека неподалеку от Московского вокзала в Нижнем Новгороде

22 Май 2020 2020-05-22T14:22:03+03:00

Инцидент произошел еще в конце марта, но дело возбудили только сейчас

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Уголовное дело возбуждено в отношении машиниста поезда «Самара – Санкт-Петербург», который по невнимательности сбил человека в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.

Сам инцидент произошел почти два месяца назад – 28 марта 2020 года. За три километра до Московского вокзала машинист отвлекся от управления локомотивом и, поворачивая, не заметил человека на путях. В нарушение установленных правил машинист даже не применил сигнализацию – гудок и не попытался экстренно затормозить. В результате поезд наехал на работника железной дороги, который в этот момент проводил осмотр подвижного состава. В результате 54-летнему мужчине был причинен тяжкий вред здоровью.

В настоящее время ведется следствие, решается вопрос об избрании меры пресечения, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU