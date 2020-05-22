2020-05-22T10:47:53+03:00
Общество

Ураза-байрам в Нижнем Новгороде 2020: как и где будет праздноваться

Празднование Ураза-байрам в Нижнем Новгороде 2020 пройдет в особом режиме
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

Празднование Ураза-байрам в Нижнем Новгороде 2020 пройдет в воскресенье, 24 мая. По канонам ислама, в этот день мусульмане совершают праздничную коллективную молитву, которая собирает в мечетях тысячи верующих.

Но из-за эпидемии коронавируса мусульманам придется отмечать его в особом режиме – мечети Нижегородской области сейчас закрыты для посещения. Поэтому председатель Духовного управления мусульман Нижегородской области Гаяз-хазрат Закиров обратился к нижегородским мусульманам с просьбой отметить Ураза-байрам дома.

- Я прошу вас, ради Всевышнего, ради здоровья вашего и ваших близких, оставаться дома и отмечать этот праздник в кругу семьи, - обратился к нижегородским мусульманам Гаяз-хазрат Закиров.

Ритуал же праздничной молитвы в мечетях будет совершен малым составом из имамов и работников мечетей. И даже главная святыня мусульман – Заповедная мечеть в Мекке в Саудовской Аравии – сейчас закрыта для широкого посещения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главврач Сергачской ЦРБ подозревается в занижении статистики по коронавирусу
11 медсестер заразились коронавирусом в больнице №28 в Нижнем Новгороде
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 22 мая 2020 года: Автозавод продолжает лидировать
Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 22 мая: какие районы лидируют по количеству заболевших
Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 22 мая 2020 года выросло до 57 человек
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 22 мая 2020 года выросло до 2076 человек
Ураза-байрам в Нижнем Новгороде 2020: как и где будет праздноваться
Ремонт 68 участков дорог стартовал в Нижегородской области
Почти 170 тысяч жителей Нижегородской области прошли тестирование на коронавирус
Карантин отменяется в поселке Гремячево Нижегородской области
Следователя из Дзержинска обвинили в служебном подлоге и фальсификации доказательств
Известный адвокат рассказал, как обжаловать ошибочный штраф за «нарушение» самоизоляции
Единые госэкзамены снова перенесены в России
Валерий Мочалов получил должность главы дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий
Главврача Большеболдинской больницы дисквалифицировали за несвоевременную оплату медикаментов
Еще 42 нижегородца скоро вернутся домой из стран ближнего зарубежья
Раскрыт картельный сговор на рынке медицинских изделий в Нижегородской области
Ликвидаторы последствий взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске получили награды
Свыше 1700 телеконсультаций проведено нижегородскими онкологами в апреле
Информация о 720 000 нижегородских ветеранов внесена в мультимедийную галерею на «Дороге памяти»
Аэропорт «Стригино» открыл новый рейс в Минеральные воды
Амбулаторный центр для диагностики пациентов с подозрением на коронавирус заработал в Нижегородской области
Юрий Филиппов: «Поправки в Конституцию помогут сохранить чистоту русского языка»
Детский сад на 220 мест хотят построить в Канавинском районе Нижнего Новгорода
Детский сад на 220 мест хотят построить в Канавинском районе Нижнего Новгорода
ПСБ запускает онлайн-сервис для подготовки декларации в ФНС
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 21 мая 2020 года: Больше всего зараженных в Автозаводском районе