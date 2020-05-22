Ураза-байрам в Нижнем Новгороде 2020: как и где будет праздноваться
Празднование Ураза-байрам в Нижнем Новгороде 2020 пройдет в воскресенье, 24 мая. По канонам ислама, в этот день мусульмане совершают праздничную коллективную молитву, которая собирает в мечетях тысячи верующих.
Но из-за эпидемии коронавируса мусульманам придется отмечать его в особом режиме – мечети Нижегородской области сейчас закрыты для посещения. Поэтому председатель Духовного управления мусульман Нижегородской области Гаяз-хазрат Закиров обратился к нижегородским мусульманам с просьбой отметить Ураза-байрам дома.
- Я прошу вас, ради Всевышнего, ради здоровья вашего и ваших близких, оставаться дома и отмечать этот праздник в кругу семьи, - обратился к нижегородским мусульманам Гаяз-хазрат Закиров.
Ритуал же праздничной молитвы в мечетях будет совершен малым составом из имамов и работников мечетей. И даже главная святыня мусульман – Заповедная мечеть в Мекке в Саудовской Аравии – сейчас закрыта для широкого посещения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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