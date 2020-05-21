2020-05-21T20:48:09+03:00
Общество

Следователя из Дзержинска обвинили в служебном подлоге и фальсификации доказательств

Сотрудница полиции решила упростить себе работу и поскорее закрыть уголовное дело
Елена КАРАЛ
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Следователя отдела полиции города Дзержинска обвинили в совершении служебного подлога и фальсификации доказательств. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Как установило предварительное следствие, в 2018 году следователь решила упростить себе работу. Она сократила объем задач и совершила подлог, внеся в официальные документы заведомо ложные данные. В частности, редактировался протокол устного заявления о преступлении, постановление о признании потерпевшей и другие документы.

Осознавая противоправность своих действий, следователь уменьшила объем работы, чтобы побыстрее завершить расследование. При этом она сфальсифицировала доказательства по уголовному делу о тяжком преступлении. В частности, были изготовлены протоколы допросов свидетелей, потерпевшей и протокол осмотра места происшествия. В реальности же они не проводились. В итоге обвиняемая поставила подписи от имени участников уголовного судопроизводства.

По завершении расследования, уголовное дело направили в суд, однако оттуда дело вернули в прокуратуру Дзержинска.

В отношении следователя возбудили уголовное дело по факту фальсификации доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении и по факту служебного подлога.

Уголовное дело с обвинительным заключением поступило в Дзержинский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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