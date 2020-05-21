2020-05-21T20:28:03+03:00
Общество

Известный адвокат рассказал, как обжаловать ошибочный штраф за «нарушение» самоизоляции

«Комсомолка» подготовила инструкцию для любого региона
Елена КАРАЛ
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Корреспондент «КП» Роман Голованов выехал со своей супругой в город на автомобиле, и его оштрафовали на 5000 рублей. Чтобы разобраться в ситуации, он обратился к известному адвокату Леониду Ольшанскому, пишет kp.ru.

Изучив ситуацию, юрист заключил, что штраф является технической ошибкой.

- Если у вас есть рабочий пропуск, если там закреплен номер автомобиля, вы можете ездить по Москве хоть круглосуточно. Графика ограничений нет. Будем обжаловать, - сказал Леонид Ольшанский.

Журналист приводит инструкцию, которая позволит избежать аналогичных ошибок. Адвокат разъяснил, что нужно делать, если обжалование не сработало. Эти советы будут полезными для жителей любого из российских регионов.

По словам Леонида Ольшанского, у получателя штрафа есть 60 суток на оплату. За это время нужно успеть разобраться в проблеме. Рекомендуется внимательно заполнять документы, не допуская ошибок. Как пояснили в МАДИ, уже отменено 133 штрафа за езду с неправильно указанным номером автомобиля в цифровых пропусках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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