Единые госэкзамены снова перенесены в России

21 Май 2020 2020-05-21T19:49:25+03:00

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Единые госэкзамены перенесены во второй раз. Теперь экзаменационную кампанию назначили на 29 июня, передает kp.ru.

Ученикам же девятых классов сдавать экзамены вообще не придется. ОГЭ отменен, а итоговые оценки будут выставляться в аттестаты на основе годовых оценок. Об этом в ходе совещания о ситуации в сфере образования в условиях пандемии коронавируса сообщил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, конец нынешнего учебного года выдался сложным, но отечественная система образования, школьники и студенты выдержали это испытание.

Президент также отметил, что ЕГЭ предлагалось вовсе отменить. Однако важный инструмент объективной оценки знаний в итоге решили перенести на 29 июня.

Напомним, изначально планировалось, что ЕГЭ начнутся в конце мая. Однако из-за ситуации с коронавирусом, их перенесли на 8 июня. Сократилось и количество экзаменов. От необходимости сдавать ЕГЭ были освобождены школьники, которые не будут поступать в вузы после 11 класса.

ИСТОЧНИК KP.RU