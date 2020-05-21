Главврача Большеболдинской больницы дисквалифицировали за несвоевременную оплату медикаментов

21 Май 2020 2020-05-21T18:51:58+03:00

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Главного врача Большеболдинской центральной районной больницы дисквалифицировали за то, что тот нарушил сроки оплаты медикаментов при проведении госзакупок. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Согласно информации, больница заключила контракт с фармацевтической компанией. Последняя обязалась обеспечивать медучреждение лекарственными препаратами, которые больница должна была оплатить.

Прокуратура провела проверку и установила, что больница исполняла свои обязательства, нарушая сроки оплаты. За их соблюдение ответственность несет главный врач, говорится в сообщении.

Руководитель не признал свою вину и указал, что контракты не были оплачены вовремя по объективным причинам, не зависящим от него.

Мировой судья признал главврача виновным в нарушении части 2 статьи 7.32.5 КоАП РФ, но учел данные о его личности. Речь идет о положительной характеристике с места работы, а также об отсутствии смягчающих, либо отягчающих обстоятельств. В результате руководителя больницы дисквалифицировали на 1 год. Постановление суда в законную силу не вступило.

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ИСТОЧНИК KP.RU