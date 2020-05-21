21 Май 2020 2020-05-21T16:07:59+03:00

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Свыше 1700 телеконсультаций проведено нижегородскими онкологами в апреле. Телемедицина развивается в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Как отметила заведующая поликлиники Нижегородского областного клинического онкодипансера Екатерина Тарарова, пациенты, которые лечатся от онкологии, входят в группу риска в условиях распространения коронавируса. Они более уязвимы к инфекционным заболеваниям.

Заведующая поликлиникой также сообщила, что сегодня в регионе оказывается помощь онкобольным, благодаря которой обследование и лечение назначается первичным пациентам. Кроме того, консультируют больных с ремиссией и пациентов, проходящих курсы лучевой терапии и химиотерапии. Тем самым сводятся к минимуму риски инфицирования COVID-19.

Прием в поликлинике ведется в прежнем режиме с 7:00 до 19:00. Чтобы обеспечить безопасность пациентов и работников, порядок записи на прием изменен.

- Пациенты с подозрением на злокачественные новообразования и впервые установленным онкологическим заболеванием на этапе решения вопроса о тактике лечения продолжают приниматься очно. А консультации пациентов с ранее установленным диагнозом онкологического заболевания проводятся с использованием телемедицинских технологий, - сообщила Екатерина Тарарова.

Она также сообщила, что диагностика и госпитализация в стационары онкодиспансера ведутся в прежнем режиме. Больных с признаками COVID-19 принимают обсервационные отделения, действующие на базе стационара №2 на Анкудиновском шоссе. Все врачебные семинары и конференции ведутся в онлайн-режиме.

Контролировать оказание медицинской помощи позволяет специальный регистр онкологических пациентов. Там можно отслеживать путь больных, начиная с момента обращения и заканчивая выпиской из стационара.

Поскольку борьба с коронавирусом отражается на эмоциональном состоянии пациентов и их родственников, для них на базе онкоцентра работает горячая линия психологической поддержки. Получить ее можно, позвонив по телефону: 8-904-783-80-71.

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ИСТОЧНИК KP.RU