2020-05-21T15:38:19+03:00
Общество

Информация о 720 000 нижегородских ветеранов внесена в мультимедийную галерею на «Дороге памяти»

Данные о героях собраны военкоматами Нижегородской области
Елена КАРАЛ
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Информацию о 720 000 нижегородских ветеранов Великой Отечественной войны собрали военкоматы Нижегородской области и теперь разместят в мультимедийной галерее на «Дороге памяти». Об этом сообщил военный комиссариат региона.

Галерею пополнят около 36000 фотографий ветеранов и более 1430 копий писем фронтовиков, адресованных близким и родным.

Сбор данных продолжается после 9 мая. К этой работе привлекли школьников и студентов, членов движения «Юнармия», сотрудников местных архивов, музеев, комнат боевой славы, а также различные общественные организации и неравнодушных нижегородцев.

Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, жителей региона просят передавать сведения о своих воевавших родственниках в военкоматы по месту жительства в письменном виде. Личный прием граждан в военкомате и его подразделениях пока не проводится.

Информацию также предлагается присылать по таким адресам: 603006 Нижний Новгород, площадь Ошарская,1 или 119160 Москва, Большой Знаменский переулок, 8/1 с пометкой «Дорога памяти».

Получить справку можно по телефону: (831) 421-03-77.

Внести данные о своих героических предках все желающие могут также на сайтах Минобороны РФ: www.doroga.mil.ru или foto.pamyat - naroda.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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