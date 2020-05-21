Юрий Филиппов: «Поправки в Конституцию помогут сохранить чистоту русского языка»

21 Май 2020 2020-05-21T14:57:44+03:00

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Директор Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Юрий Филиппов оценил поправки в основной закон страны. По мнению ученого, изменения в части закрепления статуса русского языка помогут сохранить его чистоту.

- Для меня эти поправки в Конституцию очень важны, потому что сейчас иногда перестаешь понимать, на каком языке разговаривает молодежь, - отметил Юрий Филиппов. – Я за то, чтобы в нашем языке было как можно меньше изуродованных заимствований германо-романского происхождения. Русский должен оставаться языком Пушкина и Высоцкого, безо всяких «факапов», «Мессенджеров» и других малопонятных слов. Очень важно, что поправки в Конституцию смогут защитить наш язык от ненужных заимствований.

Говоря о поправках в Конституцию, ученый вспомнил одну давнюю семейную историю.

- Моя прабабушка Мария Владимировна Хлудова великолепно знала несколько языков, в том числе французский. Благодаря дворянскому происхождению и московскому Институту благородных девиц она смогла получить прекрасное образование Как-то уже в советское время моему отцу, инженеру–изобретателю, который работал в ОКБМ, досталась французская соковыжималка с инструкцией на французском языке. Отец попросил ее перевести. Но она, посмотрев текст, отказалась: «Я не буду это читать, это не французский, там сплошные американизмы! Это изуродованный язык!». Вот такая была принципиальность по отношению к чистоте даже неродного языка! Что уж говорить о родном…

ИСТОЧНИК KP.RU