2020-05-21T10:56:52+03:00
Происшествия

Многоквартирный дом в Дзержинске загорелся из-за окурка

Во время спасательной операции из дома были эвакуированы 12 человек, в том числе ребенок
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Серьезный пожар накануне вспыхнул в жилом многоквартирном доме на проспекте Циолковского в Дзержинске – там загорелась квартира на третьем этаже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- Сообщение о возгорании к нам поступило в 13:26 20 мая. На место происшествия сразу же выехала пожарная бригада, - рассказали в ведомстве. – Прибывшие пожарные эвакуировали из дома по лестничным маршам 12 человек, в том числе одного ребенка. В результате пожара пострадал один человек, сам владелец загоревшейся квартиры. С отравлением продуктами горения он был госпитализирован в Дзержинский госпиталь ветеранов войн имени С. М. Самарина.

По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении. В результате пожара обгорело имущество на площади 1 квадратный метр. В тушении возгорания были задействованы 21 человек личного состава и пять единиц техники.

К слову, всего за минувшие сутки на территории Нижегородской области было зафиксировано 17 пожаров, три из которых произошли в Нижнем Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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