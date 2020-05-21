Нижегородским аграриям выделили 440 миллионов рублей на поддержку молочного животноводства

21 Май 2020 2020-05-21T10:17:46+03:00

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Нижегородским сельскохозяйственным предприятиям с начала года было выделено 440 миллионов рублей субсидий. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

- Наша главная цель – это увеличение объемов производства молока, - напомнил Николай Денисов. – Поэтому в этом году, помимо субсидии на один килограмм реализованного молока, вводится еще субсидия на одну голову скота. Она будет распространяться на те животноводческие хозяйства, в которых производство молока выросло более чем на 7%. Мы намерены оказывать поддержку тем предприятиям, которые применяют современные технологии в своем производстве и активно развиваются.

Стоит отметить, что эти меры уже дали результаты. Объемы производства молока в Нижегородской области в сравнении с прошлым годом выросли на 6%. Прежде всего, таких результатов удалось достичь за счет повышения продуктивности дойного стада и роста поголовья скота. В целом, увеличение объема производства молока наблюдалось в 25 районах области.

Напомним, ранее сообщалось, что нижегородцы в этом году смогут получить гранты до пяти миллионов рублей по программе «Агростартап» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы.

ИСТОЧНИК KP.RU