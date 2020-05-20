Большое родительское собрание пройдет в онлайн-формате в Нижегородской области 22 мая
Второе «Большое родительское собрание» состоится в онлайн-формате в Нижегородской области в ближайшую пятницу, 22 мая 2020 года. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
- На повестке вопросы по окончанию учебного года, организации ЕГЭ, выпускного и летних каникул. Кроме того, обсудим, когда и в каком формате начнем следующий учебный год, - поделился планами Давид Мелик-Гусейнов.
Вместе с заместителем губернатора на вопросы родителей будет отвечать также министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин.
Напомним, прошлое такое родительское собрание состоялось 25 апреля 2020 года – и также в онлайн-формате. Как и тогда, нынешнее собрание будет проходить на площадке социальной сети «ВКонтакте» в группе «Образование_52».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU