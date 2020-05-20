2020-05-20T17:26:34+03:00
Общество

Большое родительское собрание пройдет в онлайн-формате в Нижегородской области 22 мая

На нем родители смогут задать все вопросы, которые их интересуют
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Второе «Большое родительское собрание» состоится в онлайн-формате в Нижегородской области в ближайшую пятницу, 22 мая 2020 года. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

- На повестке вопросы по окончанию учебного года, организации ЕГЭ, выпускного и летних каникул. Кроме того, обсудим, когда и в каком формате начнем следующий учебный год, - поделился планами Давид Мелик-Гусейнов.

Вместе с заместителем губернатора на вопросы родителей будет отвечать также министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин.

Напомним, прошлое такое родительское собрание состоялось 25 апреля 2020 года – и также в онлайн-формате. Как и тогда, нынешнее собрание будет проходить на площадке социальной сети «ВКонтакте» в группе «Образование_52».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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