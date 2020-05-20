Нижегородский министр спорта объяснил, зачем решил сократить зарплаты сотрудникам спортивных учреждений

20 Май 2020 2020-05-20T16:29:09+03:00

За это он уже получил предостережение прокуратуры

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Нижегородский министр спорта Артем Ефремов получил предостережение региональной прокуратуры за предложение снизить зарплаты работникам спортивных учреждений. Ранее появилась информация о том, что Артем Ефремов направил в адрес подведомственных организаций факсограмму с требованием временно сократить зарплаты до уровня 2/3 от установленного размера.

- По указанному факту была проведена проверка, по результатам котором министру спорта Нижегородской области заместителем прокурора региона объявлено предостережение. Региональным министерством приняты меры к исключению фактов снижения заработной платы работников, а вопрос соблюдения прав сотрудников учреждений спорта оставлен на контроле прокуратуры, - сообщили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе ведомства.

В свою очередь, Артем Ефремов пояснил, что именно он хотел сказать той самой скандальной факсограммой.

- За минувшие две с половиной недели с момента назначения министром спорта Нижегородской области я начал постепенно разбирать все дела и выяснил, что по итогам первого квартала многие руководители выписали себе премии, хотя режим повышенной готовности действовал в регионе уже с 13 марта, а значит, массовые спортивные мероприятия не проводились. Оптимизация затрат и эффективность использования ресурсов – один из приоритетов в моей работе, - подчеркнул Артем Ефремов.

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ИСТОЧНИК KP.RU