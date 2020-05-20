«Красное Сормово» обжалует решение Сормовского суда о выплате компенсаций семьям погибших рабочих

20 Май 2020 2020-05-20T15:11:42+03:00

Суд постановил взыскать с предприятия в общей сложности 7,5 миллионов рублей за трагедию на пожаре в августе 2019 года

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Сормовский районный суд Нижнего Новгорода рассмотрел два гражданских дела по искам о взыскании компенсации за гибель двоих рабочих на пожаре на заводе «Красное Сормово». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Согласно информации, оба несчастных случая произошли из-за неудовлетворительной организации производства работ 28 августа 2019 года. В результате произошло возгорание в помещении подруливающего устройства строящегося сухогруза на территории предприятия.

В процессе определения размера компенсации морального вреда суд учитывал, что гибель родного человека причиняет самые тяжкие из всех возможных страданий. Поэтому по одному из дел иск был удовлетворен в полном объеме, и в пользу матери погибшего взыскана компенсация в размере трех миллионов рублей. А вот по второму дела иск удовлетворили лишь частично, и в пользу трех истцов была взыскана компенсация по полтора миллиона рублей каждому.

- Решения суда в настоящее время обжалуются, - добавили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

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ИСТОЧНИК KP.RU