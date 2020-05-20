Более 10 тысяч многоквартирных домов продезинфицировали в Нижнем Новгороде

20 Май 2020 2020-05-20T14:41:56+03:00

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Дорожные службы Нижнего Новгорода провели профилактическую дезинфекцию открытых пространств и мест общественного пользования. Как сообщили в пресс-службе мэрии, обработаны были 23 миллиона квадратных метров территорий, в том числе остановки, урны, тротуары, подземные и надземные переходы, парки и скверы, а также дворы.

Кроме того, дезинфекция была проведена почти в 10 тысячах многоквартирных домов – это 25 875 подъездов и 8 196 лифтов.

К работе привлекались почти четыре тысячи специалистов. Для обеспечения их безопасности и выполнения работ были выделаны маски, перчатки и антисептики. А на досках объявлений в подъездах они разместили информацию о профилактических мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией и график проведения дезинфекций.

Обработка общественных пространств проводится в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Работники выходят на уборку два раза в день, регулярно протирают дверные ручки и кнопки лифтов, применяя при этом «Экочас», «Медифокс дез», «ОКА-ТАБ» и 0,5% раствор гипохлорита натрия.

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ИСТОЧНИК KP.RU