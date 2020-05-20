2020-05-20T14:23:46+03:00
Здоровье

Коронавирус и беременность: чем опасно и как защититься

Будущим мамочкам рекомендован строгий режим самоизоляции, для того снизить риск заражения
Валерия ГРОМОВА
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Эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции в Нижегородской области медленно, но верно начинает стабилизироваться, хотя расслабляться еще рано. Постепенно начинаются открываться различные предприятия, фирмы, магазины, но о полном снятии режима самоизоляции говорить пока рано.

Заразиться вирусом может любой человек независимо от пола, возраста, социального статуса. Однако некоторым категориям граждан следует более серьезно отнестись к режиму самоизоляции – лица старше 65 лет, люди имеющие хронические заболевания и беременные женщины.

Будущим мамочкам рекомендован строгий режим самоизоляции, для того снизить риск заражения новой коронавирусной инфекцией. Во время беременности плод давит на легкие и сердце, поэтому если беременная женщина больна коронавирусной инфекцией это может привести к ухудшению ее состояния, затрудненному дыханию. Врачам придется приложить огромные усилия для спасения матери и малыша. В группу наиболее высокого риска входят беременные с хроническими заболеваниями. Тяжелая форма Covid-19 может спровоцировать выкидыш, задержку роста плода или преждевременные роды.

Для того чтобы предупредить заражение коронавирусной инфекцией будущей мамочке необходимо соблюдать комплекс профилактических мер:

- Строгое соблюдение самоизоляции. Оставайтесь дома, по возможности просите родственников или друзей приносить вам еду и необходимые товары.

- При необходимости посещения женской консультации, проведения скринингов и сдачи анализов выходите из дома во всеоружии: наденьте защитную маску, перчатки, соблюдайте социальную дистанцию не менее 1,5 метров, всегда носите с собой антисептические средства для обработки рук.

- Старайтесь заменить поездки в общественном транспорте на ткси/личный автомобиль.

- Общайтесь с родными, близкими, друзьями с помощью видеосвязи, социальных сетей, мессенджеров.

- При первых признаках респираторного заболевания вызывайте обращайтесь за помощью к врачу.

Относитесь серьезно к своему здоровью и здоровью будущего малыша!

ИСТОЧНИК KP.RU

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