Мария Самоделкина: «Поправки в Конституцию сделают ответственностью каждого защиту нашей родной истории»

20 Май 2020 2020-05-20T12:31:41+03:00

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- Вместе с поправками в Конституцию наш Президент Владимир Путин предложил закрепить в Основном законе страны очень важные понятия. Это ответственный шаг, и для меня как патриота эти понятия близки и созвучны.

Я волонтер Победы, поэтому одной из важнейших лично для меня стала поправка, в которой зафиксировано, что наша страна «чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды». Этой работой я и моя команда занимаемся в Нижегородской области уже несколько лет, а теперь это будет отражено в Конституции. Вспомнить хотя бы недавнее событие, когда в «Бессмертный полк-онлайн» неизвестные стали выкладывать фотографии преступников. Это просто недопустимо! Поправки в Конституцию сделают защиту нашей родной истории и памяти героев-победителей ответственностью каждого.

Поддерживаю также внесение поправок в блок социальных гарантий. Теперь Конституция гарантирует индексацию социальных пособий и выплат, в том числе обязательную индексацию пенсий. Есть важные поправки о семье, например, «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России», а политика государства в отношении всех сфер должна быть единой и социально ориентированной. Всё это важные аспекты, влияющие на жизнь россиян и на государство в целом.

Я всегда участвую во всех голосованиях в нашей стране и считаю это ответственной гражданской позицией. В Конституции прописаны наши основные права и свободы, поэтому нельзя игнорировать событие, которое напрямую относится ко всем россиянам в целом и к каждому нижегородцу в частности. Поэтому, безусловно, я буду голосовать за поправки в Конституцию.

ИСТОЧНИК KP.RU