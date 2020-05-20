2020-05-20T09:32:33+03:00
Общество

Более 400 миллионов рублей будет потрачено на реставрацию Нижегородского кремля

Работы проводятся в рамках подготовки к 800-летию города
Валерия ГРОМОВА
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Проектно-сметная документация реставрации стен и башен Нижегородского кремля, а также усиления склона между Зачатьевской и Георгиевской башнями получила положительное заключение от госэкспертизы. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, из федерального бюджета на проведение работ будут выделены 414 миллионов рублей.

Особое внимание разработчики проекта уделали сохранению исторического облика крепости. Планируется реставрация Борисоглебской и Георгиевской башен, вычинка и обработка кирпичной кладки на участках стены между Зачатьевской и Георгиевской башнями.

Кроме того, в Борисоглебовской башне будет открыт дверной проем, который ранее был замурован. Через него посетители смогут попасть на нижние ярусы.

- Развитие и благоустройство Нижегородского кремля – ключевой проект в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода. Эта величественная средневековая крепость - одна из лучших в России по степени сохранности и вторая по размеру после Московского кремля, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, территорию кремля необходимо сделать максимально комфортной для гостей. А впервые за 200 лет посетители смогут прогуляться по всему периметру стен. При этом, как отметил Глеб Никитин, Нижегродский кремль должен стать единым культурным центром.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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